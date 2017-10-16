"Амкар" и "Тосно" сыграли вничью в матче 13-го тура РФПЛ

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Пермский "Амкар" сыграл вничью с "Тосно" из Ленинградской области со счетом 0:0 в домашнем матче 13-го тура чемпионата России по футболу.

На разминке перед началом матча игрок "Тосно" Виталий Шахов получил травму, в стартовом составе его заменил Денис Кутин.

Пермяки с 15 очками занимают 12-е место в турнирной таблице, "Тосно" - 14-е (13).

В следующем туре "Амкар" в гостях сыграет с московским "Спартаком", "Тосно" проведет домашний матч против "Ростова". Оба матча пройдут 21 октября.