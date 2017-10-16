СМИ: болгарский боксер Пулев отказался от боя с Джошуа из-за травмы

Представители российских университетов объяснили места в рейтинге QSОбщество 16 октября, 23:53
Багдад без боя вернул контроль над КиркукомМеждународная панорама 16 октября, 23:27
СМИ: болгарский боксер Пулев отказался от боя с Джошуа из-за травмыСпорт 16 октября, 23:04
Более 1 млн Mercedes отзовут по всему миру из-за проблем с подушками безопасностиЭкономика и бизнес 16 октября, 22:31
"Олимпийский патруль" с участием Жукова, Карелина и Попова прошел на ВФМС в СочиСпорт 16 октября, 22:25
Число жертв шторма "Офелия" в Ирландии увеличилось до трех человекПроисшествия 16 октября, 22:18
Трамп не рассматривает возможность увольнения спецпрокурора, ведущего расследование по РФМеждународная панорама 16 октября, 22:16
Понедельник на ВФМС запомнился ажиотажем на встречах с Лавровым и притоком участниковОбщество 16 октября, 22:16
В Google Maps появилась возможность "посетить" планеты Солнечной системыКосмос 16 октября, 22:13
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТАСС, 16 октября. Болгарин Кубрат Пулев отказался от боя с чемпионом мира по версии Международной боксерской федерации (IBF) и обладателем титула суперчемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в супертяжелом весе британцем Энтони Джошуа из-за травмы. Об этом сообщает американский телеканал ESPN.
Поединок был назначен на 28 октября в Кардиффе.
BREAKING: @anthonyfjoshua will now defend IBF title against Frenchman Carlos Takam in Cardiff on October 28. #SSN pic.twitter.com/N6FGh63Mvg— Sky Sports News (@SkySportsNews) October 16, 2017
По информации источника, Пулев не сможет восстановиться после травмы плеча, полученной на прошлой неделе. В этой связи, по данным британского телеканала Sky sports, Джошуа 28 октября проведет чемпионский бой с камерунцем Карлосом Такамом.
Джошуа защитил титул чемпиона мира по версии IBF и завоевал пояс суперчемпиона по версии WBA, выиграв у украинца Владимира Кличко техническим нокаутом в 11-м раунде 29 апреля в поединке на лондонском стадионе "Уэмбли". С тех пор британец не выходил на ринг. После решения Кличко о завершении карьеры право на проведение поединка с британцем, который не знает поражений на ринге, где он одержал 19 побед (все - нокаутом), получил Пулев.
Болгарский боксер на профессиональном ринге одержал 25 побед (13 - нокаутом) и потерпел одно поражение - от Владимира Кличко.
На счету Такама 39 боев, 35 побед (27 - нокаутом), три поражения и ничья. В России Такам известен по бою с Александром Повектиным, когда в октябре 2014 года россиянин в десятом раунде нокаутировал камерунского боксера.