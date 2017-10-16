СМИ: болгарский боксер Пулев отказался от боя с Джошуа из-за травмы

ТАСС, 16 октября. Болгарин Кубрат Пулев отказался от боя с чемпионом мира по версии Международной боксерской федерации (IBF) и обладателем титула суперчемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в супертяжелом весе британцем Энтони Джошуа из-за травмы. Об этом сообщает американский телеканал ESPN.

Поединок был назначен на 28 октября в Кардиффе.

BREAKING: @anthonyfjoshua will now defend IBF title against Frenchman Carlos Takam in Cardiff on October 28. #SSN pic.twitter.com/N6FGh63Mvg — Sky Sports News (@SkySportsNews) October 16, 2017

По информации источника, Пулев не сможет восстановиться после травмы плеча, полученной на прошлой неделе. В этой связи, по данным британского телеканала Sky sports, Джошуа 28 октября проведет чемпионский бой с камерунцем Карлосом Такамом.

Джошуа защитил титул чемпиона мира по версии IBF и завоевал пояс суперчемпиона по версии WBA, выиграв у украинца Владимира Кличко техническим нокаутом в 11-м раунде 29 апреля в поединке на лондонском стадионе "Уэмбли". С тех пор британец не выходил на ринг. После решения Кличко о завершении карьеры право на проведение поединка с британцем, который не знает поражений на ринге, где он одержал 19 побед (все - нокаутом), получил Пулев.

Болгарский боксер на профессиональном ринге одержал 25 побед (13 - нокаутом) и потерпел одно поражение - от Владимира Кличко.

На счету Такама 39 боев, 35 побед (27 - нокаутом), три поражения и ничья. В России Такам известен по бою с Александром Повектиным, когда в октябре 2014 года россиянин в десятом раунде нокаутировал камерунского боксера.