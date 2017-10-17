Глава СБР Кравцов: ISU расширил пул допинг-тестирования российских спортсменов

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Международный союз конькобежцев (ISU) расширил пул допинг-тестирования российских спортсменов. Об этом журналистам заявил глава Союза конькобежцев России (СКР) Алексей Кравцов.

"По протоколу международная федерация проводит тестирование российских спортсменов. Благодаря ОКР [Олимпийскому комитету России] мы его расширили, чтобы не возникло никаких проблем у наших атлетов, как это было перед Олимпийскими играми в Рио-де-Жанейро. Чемпионат мира в Коломне на 99 процентов состоится, проблем в этом не вижу", - сказал Кравцов.