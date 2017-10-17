Тюменская область подтвердила готовность принять этапы КМ по биатлону и лыжным гонкам

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Тюменская область полностью готова принять этапы Кубка мира по биатлону и лыжным гонкам в сезоне-2017/18. Об этом на пресс-конференции заявил губернатор Тюменской области Владимир Якушев.

Международный союз биатлонистов (IBU) запланировал проведение этапа Кубка мира в Тюмени на 20-25 марта 2018 года. Международная федерация лыжного спорта (FIS) предварительно включила в календарь финальный этап Кубка мира по лыжным гонкам в Тюмени.

"Мы готовы к обоим этапам. "Жемчужина Сибири" готова, есть необходимый опыт, так как мы уже принимали чемпионат Европы и другие мероприятия крупного масштаба. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) работает со Всемирным антидопинговым агентством (WADA) по восстановлению организации. WADA провела все тестовые мероприятия в РУСАДА, скоро должен быть представлен доклад, мы готовы и нас ничего не пугает", - сказал Якушев.

WADA признало РУСАДА не соответствующим кодексу организации на основании доклада своей независимой комиссии под руководством Ричарда Паунда в ноябре 2015 года. В 2016 году независимая комиссия WADA во главе с Маклареном опубликовала два доклада о допинге в российском спорте. Первый был посвящен итогам расследования обвинений в допинговых махинациях на зимних Олимпийских играх 2014 года в Сочи, во втором утверждалось, что к допинговым махинациям были причастны более тысячи российских спортсменов.

В конце сентября по итогам исполкома руководство WADA заявило, что по-прежнему настаивает на выполнении "трех важнейших пунктов дорожной карты". Во-первых, это публичное признание ответственными за антидопинговую программу в России результатов расследования Ричарда Макларена. Во- вторых, это предоставление российскими властями доступа к образцам из Московской лаборатории. В-третьих, проведение аудита РУСАДА, который прошел в конце сентября. Независимый комитет WADA обсудит итоги аудиторской проверки РУСАДА 24 октября.