Создан комитет для оценки возможного выдвижения заявки Солт-Лейк-Сити на проведение ОИ

ТАСС, 17 октября. Сформирован исследовательский комитет, целью которого является определить, должен ли Солт-Лейк-Сити подавать заявку на проведение Олимпийских игр в 2026 или 2030 годах. Об этом сообщает портал Inside the games.

Один из представителей оргкомитета "Солт-Лейк-Сити-2002" Фрэйзер Баллок, председатель Сената Юты Уэйн Нидерхаузер, президент и исполнительный директор Атлетической комиссии штата Юта Джефф Роббинс станут сопредседателями комитета. Президент Федерации конькобежного спорта США Майк Плант и председатель Федерации сноуборда США Декстер Пэйн были утверждены в качестве заместителей председателей комитета.

Как сообщил Баллок, они изначально нацеливались на подачу заявки на проведение ОИ-2030, но их позиция поменялась после проведения референдума в Тироле, по итогам котором было принято решение не подавать заявку на проведение ОИ-2026 от Инсбрука. Швейцарское правительство также отложило принятие решение о поддержке Сьона в качестве кандидата на Игры 2026 года. "Создание комитета - это очень большой шаг вперед. Мы должны быть открыты и готовы к любым вариантам развития событий на данном этапе", - отметил Баллок.

Председатель Олимпийского комитета США (USOC) Ларри Пробст ранее заявлял, что США заинтересованы в проведении зимних Олимпийских игр в 2026 или 2030 годах. Также он заявил, что в идеале они рассчитывают на проведение Игр в 2030 году, чтобы не было проблем с подготовкой к ОИ-2028 в Лос-Анджелесе. Как отмечали организаторы Игр в Лос- Анджелесе, проведение Олимпиады в США до 2028 года может навредить корпоративным партнерским отношениям с различными спонсорами, а также будет посягать на эксклюзивные права на использование олимпийских колец в маркетинговых целях.

В воскресенье жители австрийской федеральной земли Тироль, столицей которой является Инсбрук, по итогам референдума выступили против выдвижения заявки города на проведение Олимпийских игр 2026 года. 53,35% голосовавших в 279 муниципалитетах выступили против подачи заявки. Инсбрук дважды проводил зимние Олимпийские игры - в 1964 и 1976 годах.

В конце сентября МОК открыл официальный прием заявок на проведение ОИ-2026. Столицу Игр выберут на 132-й сессии МОК в Милане в июле 2019 года. Заявки на проведение Игр можно подать до 31 марта 2018 года. Ранее сообщалось, что заявку на проведение Игр подаст швейцарский Сьон, в числе претендентов также назывались Калгари (Канада), Алма-Ата (Казахстан), Саппоро (Япония) и Эрзурум (Турция).