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Рассказов: молодежь "Спартака" играла на победу с "Севильей", поэтому ничья разочаровала

Спорт
17 октября, 16:35 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, октября. /ТАСС

Встреча третьего тура группового этапа Юношеской лиги УЕФА завершилась со счетом 1:1

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МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Молодежная команда футбольного клуба "Спартак" рассчитывала победить в матче юношеской Лиги УЕФА испанскую "Севилью", поэтому ничья разочаровала. Об этом журналистам заявил защитник "Спартака" Николай Рассказов.

Во вторник в матче юношеской Лиги УЕФА молодежная команда "Спартака" сыграла вничью с испанской "Севильей" со счетом 1:1.

"Ничья немного разочаровала, все-таки мы пытались играть на победу, у нас были моменты, а "Севилья" почти ничего не создала. Соперник техничный, хорошо играет в пас, но мы выполнили установку тренера и не давали испанцам контролировать игру. Эта и следующая встречи решающие для нас, и мы хотим выигрывать в каждом матче", - сказал Рассказов.

Вечером в рамках группового этапа Лиги чемпионов на "Открытие-Арене" состоится матч основных команд. Встреча между "Спартаком" и "Севильей" начнется в 21:45 мск.

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