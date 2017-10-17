Кубок чемпионата мира по футболу на два дня выставили в Тульском кремле

Около 400 человек внесено в черный список болельщиков в РоссииСпорт 17 октября, 18:11
Одной из аудиторий в РУДН присвоили имя ШукшинаОбщество 17 октября, 18:09
Глава РАН: фиксация гравитационных волн от слияния нейтронных звезд - пример новой наукиНаука 17 октября, 18:01
Минкавказ будет строго следить за отчетностью регионов после введения курортного сбораСеверный Кавказ 17 октября, 17:50
Симонян: игра с бразильцами станет хорошим испытанием для сборной России по футболуСпорт 17 октября, 17:41
Митингующие в Киеве расставили палатки у стен Верховной радыМеждународная панорама 17 октября, 17:37
Мутко поблагодарил Шарапову за участие в "ВТБ Кубке Кремля"Спорт 17 октября, 17:36
МЧС России и Белоруссии планируют наращивать сотрудничество в области научных разработокОбщество 17 октября, 17:35
РФС оштрафовал "Кубань" из-за задолженности перед тренером ПетрескуСпорт 17 октября, 17:20
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТУЛА, 17 октября. /ТАСС/. Атриум Тульского кремля на два дня стал выставочной площадкой кубка чемпионата мира по футболу. Увидеть главный трофей чемпионата и сфотографироваться с ним могут все желающие, сообщает пресс-служба правительства Тульской области.
"17 и 18 октября все желающие могут увидеть кубок чемпионата мира по футболу и сделать фотографию с легендарным трофеем в Атриуме Тульского кремля. Доступ - в порядке живой очереди. Сегодня футболисты тульского клуба "Арсенал" провели мастер-классы для юных спортсменов, состоялся ряд других спортивных мероприятий для детей", - отметили в пресс-службе.
В торжественной церемонии открытия тура кубка в Тульском кремле участвовала посол чемпионата мира по футболу 2018 года Виктория Лопырева, которая поздравила тульский "Арсенал" с недавней победой над "Зенитом" в матче чемпионата России и поблагодарила туляков за гостеприимство. "Тула - один из городов, которые в рамках чемпионата мира обязательно посетят иностранные гости", - сказала она.
Губернатор Тульской области Алексей Дюмин поблагодарил организаторов тура кубка за проведение мероприятия на высоком уровне. "Мы болеем за нашу национальную сборную, которая сразится в достаточно серьезном спортивном мероприятии - чемпионате мира, а он впервые проводится в нашей стране. Сегодня легендарный кубок - на тульской земле, и это замечательная возможность для всех желающих увидеть этот уникальный трофей", - цитирует Дюмина пресс- служба областного правительства.
Тула стала десятой остановкой в российском маршруте кубка чемпионата мира. Его уже привозили в Красноярск, Омск, Челябинск, Уфу, Пермь, Пензу, Саранск, Ярославль и Калининград. В первой части тура в 2017 году кубок побывает еще в шести городах: Курске, Воронеже, Саратове, Волгограде, Краснодаре и Сочи. С января по апрель пройдет международный этап тура, кубок вернется в Россию в мае 2018 года, его увидят жители Владивостока, Новосибирска, Екатеринбурга, Самары, Казани, Нижнего Новгорода, Ростова- на-Дону, Санкт-Петербурга и Москвы.