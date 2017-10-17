РФС оштрафовал "Кубань" из-за задолженности перед тренером Петреску

ТАСС, 17 октября. Палата по разрешению споров Российского футбольного союза (РФС) оштрафовала краснодарскую "Кубань" из-за задолженности перед бывшим главным тренером Даном Петреску. Об этом сообщает пресс-служба РФС.

"Удовлетворить третье заявление Петреску о применении санкций в отношении "Кубани" за неисполнение решения палаты от 23 декабря 2016 года. В связи с неисполнением решения применить к "Кубани" санкцию в виде штрафа", - говорится в сообщении РФС.

В октябре 2016 года "Кубань" досрочно расторгла контракт с Петреску, который возглавлял команду с июня. Как ранее отмечал агент тренера Николай Пырнэу, клуб ни разу не выплатил заработную плату румынскому специалисту. В декабре палата по разрешению споров РФС обязала "Кубань" выплатить долг Петреску, а также наложила на клуб запрет на регистрацию новых игроков. Также специалист подал документы в палату по разрешению споров Международной федерации футбола (ФИФА).

РФС удовлетворил заявление бывшего игрока "Кубани", ныне футболиста московского "Спартака" Лоренсо Мельгарехо. РФС обязал "Кубань" погасить перед Мельгарехо задолженность по заработной плате и выплатить проценты за задержку выплаты зарплаты. Также краснодарской команде запрещено регистрировать новых игроков.