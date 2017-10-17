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Бушманов: "Спартак" должен показать свой лучший футбол для победы над "Севильей"

Спорт
17 октября, 18:00 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, октября. /ТАСС

Встреча третьего тура группового этапа Лиги чемпионов состоится во вторник на стадионе "Открытие Арена" в Москве и начнется в 21:45 мск

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МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Футболисты московского "Спартака" должны провести свой лучший матч, чтобы обыграть испанскую "Севилью". Такое мнение журналистам высказал старший тренер молодежной сборной России, бывший главный тренер "Спартака-2" Евгений Бушманов.

Матч третьего тура группового раунда Лиги чемпионов "Спартак" - "Севилья" начнется на "Открытие-Арене" в Москве в 21:45 мск.

"Спартак" играет дома, это матч Лиги чемпионов, тут ни у кого нет мыслей о ничьей. Думаю, команда настраивается на победу, чтобы сыграть как можно лучше. Соперник сильный, и для того, чтобы его обыграть, каждому футболисту нужно провести свой лучший матч, и это возможно", - сказал Бушманов.

"Тем более "Спартак" сейчас набирает свои лучшие кондиции, которые были в прошлом году, спад, который был в начале сезона, проходит, и команда начинает быть похожей на себя. Будет интересный матч, у "Спартака" есть шансы выиграть", - отметил тренер.

По итогам первых двух матчей группового этапа Лиги чемпионов против словенского "Марибора" и английского "Ливерпуля" "Спартак" набрал два очка.

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