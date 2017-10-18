Сборная Аргентины по футболу планирует поселиться в Бронницах во время ЧМ-2018

ТАСС, 18 октября. Сборная Аргентины по футболу намерена поселиться в подмосковных Бронницах во время чемпионата мира 2018 года в России. Об этом сообщила пресс-служба Ассоциации футбола Аргентины (AFA).

В Бронницах располагается учебно-тренировочный центр юношеских и молодежных сборных команд России по футболу.

Сообщается, что АFА уже зарезервировала комплекс. В период с февраля по март 2018 года руководство ассоциации намерено посетить комплекс в Бронницах, после чего примет окончательное решение по вопросу проживания во время мирового первенства.

Чемпионат мира по футболу 2018 года пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Самаре, Калининграде, Екатеринбурге, Саранске, Волгограде и Ростове- на-Дону.