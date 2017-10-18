Сборная Аргентины по футболу планирует поселиться в Бронницах во время ЧМ-2018

Суд в Вашингтоне отклонил иск Дерипаски к агентству AP по обвинению в клеветеМеждународная панорама 18 октября, 2:41
В США суд отменил решение о выплате J&J $72 млн семье умершей от рака женщиныОбщество 18 октября, 2:39
Сборная Аргентины по футболу планирует поселиться в Бронницах во время ЧМ-2018Спорт 18 октября, 2:32
СМИ: брата Харви Вайнштейна обвинили в сексуальных домогательствахОбщество 18 октября, 2:18
"Спартак" забил пять голов "Севилье" и одержал историческую победуСпорт 18 октября, 2:16
WSJ: Сорос внес $18 млрд в свой фонд "Открытое общество"Экономика и бизнес 18 октября, 2:04
Тренер: "Севилье" нужно извлечь уроки из ошибок в матче со "Спартаком"Спорт 18 октября, 1:26
"Челси" сыграет с итальянской "Ромой" в матче футбольной Лиги чемпионовСпорт 18 октября, 1:12
Глушаков: болельщики сами виноваты в том, что не поддержат "Спартак" на матче ЛЧ в ИспанииСпорт 18 октября, 1:03
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТАСС, 18 октября. Сборная Аргентины по футболу намерена поселиться в подмосковных Бронницах во время чемпионата мира 2018 года в России. Об этом сообщила пресс-служба Ассоциации футбола Аргентины (AFA).
В Бронницах располагается учебно-тренировочный центр юношеских и молодежных сборных команд России по футболу.
Сообщается, что АFА уже зарезервировала комплекс. В период с февраля по март 2018 года руководство ассоциации намерено посетить комплекс в Бронницах, после чего примет окончательное решение по вопросу проживания во время мирового первенства.
Чемпионат мира по футболу 2018 года пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Самаре, Калининграде, Екатеринбурге, Саранске, Волгограде и Ростове- на-Дону.