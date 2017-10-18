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Шайба и три голевые передачи Малкина принесли "Питтсбургу" победу в матче с "Рейнджерс"

Спорт
18 октября, 4:58 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, октября. /ТАСС

Встреча регулярного чемпионата НХЛ в Нью-Йорке завершилась в дополнительное время со счетом 5:4 в пользу клуба из Питтсбурга, победный гол Малкин забил на 58-й секунде овертайма

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© AP Photo/Julie Jacobson

ТАСС, 18 октября. Действующий обладатель Кубка Стэнли "Питтсбург" со счетом 5:4 победил "Нью-Йорк Рейнджерс" в овертайме гостевого матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), российский нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин забросил победную шайбу в овертайме, а также отдал три результативные передачи.

В составе "Питтсбурга" голы забили Фил Кессел (1-я минута), Карл Хагелин (14), Патрик Хорнквист (39), Сидни Кросби (60) и Малкин (61). У "Рейнджерс" отличились Давид Дешарне (27), Павел Бучневич (28), Джей Ти Миллер (29) и Майкл Грабнер (48). Малкин, на счету которого гол и три результативные передачи, был признан первой звездой матча, второй звездой стал Кессел, третьей - Миллер.

Победная шайба Малкина в овертайме

Малкин провел на льду 19 минут 3 секунды, отметившись также двумя бросками по воротам "Рейнджерс", одним силовым приемом и стычкой с защитником соперника Кевином Шаттенкирком, за которую оба получили малые удаления. Всего на счету 31-летнего российского форварда теперь 8 очков (2 шайбы + 6 передач) в семи играх текущего регулярного чемпионата.

Российский нападающий "Рейнджерс" Бучневич забросил первую шайбу в сезоне-2017/18. Он сыграл в матче 9 минут 47 секунд, успев нанести два броска, один из которых стал голевым, и провести один силовой прием.

Стычка Малкина и Шаттенкирка

"Питтсбург" поднялся на третье место в Восточной конференции, выиграв четвертый матч из семи (9 очков). "Рейнджерс" потерпели шестое поражение в семи играх (первое - в овертайме) и занимают последнее место, имея в активе 3 очка. В следующем матче в ночь на пятницу "Рейнджерс" на своей площадке сыграют против клуба "Нью-Йорк Айлендерс", 20 октября "Питтсбург" в гостях встретится с "Флоридой".

В параллельном матче игрового дня "Вашингтон" дома уступил "Торонто" со счетом 0:2, а "Филадельфия" на своей площадке обыграла "Флориду" - 5:1.

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