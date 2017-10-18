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Шарапова посетит Пуэрто-Рико с целью помочь пострадавшим от урагана

Спорт
18 октября, 12:44 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, октября. /ТАСС

Ранее россиянка сообщила, что до конца года деньги, заработанные с продажи в интернете конфет и шоколада собственной марки, будут поступать в благотворительный фонд помощи населению Пуэрто-Рико

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Мария Шарапова

Мария Шарапова

© Станислав Красильников/ТАСС

ТАСС, 18 октября. Российская и пуэрториканская теннисистки Мария Шарапова и Моника Пуиг на следующей неделе посетят Пуэрто-Рико, пострадавший в результате недавних ураганов и лесных пожаров. Об этом Пуиг сообщила в интервью порталу Insideout-tennis.

"В понедельник я с Шарапавой прибуду в Пуэрто-Рико, будем как-то помогать в сложившейся ситуации. Мне очень нравится, что она помогает пуэрториканцам, вносит свой вклад в фонд помощи. В прошлый раз в Пуэрто-Рико ее тепло приветствовали, я знаю, что и в этот раз ее примут с распростертыми объятьями. А мы с Марией, в свою очередь, попытаемся сделать все возможное, чтобы помочь пуэрториканцам", - заявила Пуиг.

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"Мы привезем различные предметы снабжения и будем распределять их среди тех, кто в этом нуждается. Отправимся в города, которые пострадали больше остальных. Мы хотим увидеть людей, выслушать их, дать им надежду. Это все, что мы можем сделать сейчас", - добавила Пуиг.

Ранее Шарапова заявила, что до конца года деньги, заработанные с продажи в интернете конфет и шоколада собственной марки, будут поступать в благотворительный фонд помощи населению Пуэрто-Рико, пострадавшему от ураганов "Ирма" и "Мария". Фонд помощи Пуэрто-Рико учредила Пуиг.

Ураган "Мария" обрушился на Пуэрто-Рико 20 сентября, принеся на остров мощные ветра и проливные дожди, которые привели к масштабным наводнениям, в результате чего в стране возникла острая нехватка продовольствия, питьевой воды и горючего. Согласно подсчетам аналитического агентства Moody's Analytics ("Мудис аналитикс"), ущерб, нанесенный государству, может составить до 95 млрд долларов. До этого по Пуэрто-Рико прошелся ураган "Ирма", который также нанес значительный ущерб инфраструктуре страны, переживающей тяжелый экономический кризис и связанные с этим финансовые проблемы.

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Шарапова, Мария Юрьевна
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