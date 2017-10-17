Жуков: Шарапову стоит поблагодарить за приезд на "ВТБ Кубок Кремля"

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МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Российская теннисистка Мария Шарапова не успела акклиматизироваться, но ее стоит поблагодарить за участие в турнире "ВТБ Кубок Кремля". Такое мнение журналистам выразил президент Олимпийского комитета России Александр Жуков.
Во вторник Шарапова уступила в первом круге турнира словачке Магдалене Рыбариковой со счетом 6:7 (3:7), 4:6. Россиянка попала на турнире, получив от организаторов специальное приглашение. Шарапова приняла участие в Кубке Кремля в четвертый раз в карьере и впервые с 2007 года.
"Видимо, она не успела еще акклиматизироваться, только прилететь и играть в первый день. Нужно поблагодарить, что она вообще приехала в Москву, собрала полный стадион", - сказал Жуков, добавив, что не боится снижения зрительского интереса, так как "Кубок Кремля" - интересный турнир.
15 октября Шарапова выиграла турнир в китайском Тяньцзине. "ВТБ Кубок Кремля" 2017 года проходит на кортах спорткомплекса "Олимпийский" и завершится 22 октября. Общий призовой фонд турнира составляет $1,6 млн.