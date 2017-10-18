"Норникель" завершит модернизацию "Бобрового лога" к концу 2018 года

КРАСНОЯРСК, 18 октября. /ТАСС/. Компания "Норникель" завершит к концу 2018 года модернизацию фанпарка "Бобровый лог" (Красноярск), где в марте 2019 года пройдут соревнования по горнолыжному спорту в рамках Всемирной зимней универсиады. Об этом в среду сообщила журналистам гендиректор фанпарка Елена Гаврилова.

"Норникель" вкладывает в модернизацию фанпарка порядка 1,5 млрд рублей, из них около половины средств уже освоено. Уже практически готовы спортивно-тренерский блок, система видеотрансляции. К концу 2018 года модернизация будет завершена", - сказала Гаврилова. Она добавила, что все работы идут согласно установленным графикам.

По ее словам, в рамках модернизации в фанпарке будет построена вертолетная площадка для санитарной авиации, усовершенствованы системы интегральной безопасности и снегообразования, проведено расширение горнолыжных трасс.

Фанпарк "Бобровый лог" - инвестпроект компании "Норникель". Он был построен в 2006 году.

Летние и зимние универсиады проводятся раз в два года под эгидой Международной федерации университетского спорта (ФИСУ). Летние дважды проводились в СССР и России: в 1973 году в Москве и в 2013 году в Казани. В 2019 году зимняя универсиада пройдет в Красноярске. Генеральный партнер игр компании - "Норникель".

ГМК "Норильский никель" - крупнейший в мире производитель никеля и палладия и один из крупнейших в мире производителей платины и меди. Компания производит также кобальт, родий, серебро, золото, иридий, рутений, селен, теллур и серу. Корпорация занимается поиском, разведкой, добычей, обогащением и переработкой полезных ископаемых, а также производством и реализацией цветных и драгоценных металлов.