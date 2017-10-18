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Президент Южной Кореи и глава МПК хотят видеть спортсменов КНДР на Паралимпиаде

Спорт
18 октября, 13:29 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, октября. /ТАСС

Сборная Южной Кореи никогда не принимала участия в зимних Паралимпийских играх

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Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин

Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин

© Сергей Бобылев/ТАСС

ТАСС, 18 октября. Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин и глава Международного паралимпийского комитета (МПК) Эндрю Парсонс хотят, чтобы спортсмены из КНДР приняли участие в Паралимпийских играх 2018 года. Об этом заявил Парсонс по итогам своего визита в Южную Корею, его слова приводит пресс-служба МПК.

"Я был впечатлен энтузиазмом президента Мун Чжэ Ина в отношении зимних Паралимпийских игр и его пониманием того, как они могут повлиять на восприятие людей с инвалидностью в Южной Корее, - сказал Парсонс. - Мы хотим, чтобы в Играх приняли участие как можно больше стран. Мы оба согласны в том, что хотим, чтобы КНДР впервые приняла участие в зимних Паралимпийских играх".

Ранее агентство Ренхап сообщало, что КНДР предоставила документы для участия в Паралимпиаде в мае, однако после этого не предпринимала никаких действий. Одним из сценариев развития событий называется получение КНДР "уайлд- кард" (специального приглашения для участия в Играх без квалификационных соревнований), однако КНДР сначала должна зарегистрировать своих спортсменов в базе данных МПК, чего до сих пор не сделала. Поэтому, по словам одного из чиновников МПК, в настоящее время неясно, примут ли паралимпийцы из КНДР участие в Играх-2018.

Напряженность на Корейском полуострове сохраняется из- за активного развития КНДР национальной ракетно-ядерной программы, а также американо-южнокорейских военных маневров. В июле Северная Корея дважды провела испытания баллистических ракет, 29 августа и 15 сентября осуществила еще два пуска ракет, которые пролетели над территорией Японии, а 3 сентября объявила об успешном испытании водородного заряда.

Сборная КНДР никогда прежде не участвовала в зимних Паралимпийских играх. На летних Играх паралимпийцы КНДР дебютировали в 2012 году.

Паралимпийские игры пройдут в Пхенчхане с 9 по 18 марта 2018 года.

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