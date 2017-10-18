Джошуа подтвердил, что проведет бой с Тайсоном Фьюри в 2018 году

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ТАСС, 18 октября. Обладатель титула суперчемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в супертяжелом весе британец Энтони Джошуа подтвердил, что проведет бой с соотечественником и бывшим чемпионом мира по трем престижным версиям Тайсоном Фьюри в 2018 году. Слова Джошуа приводит газета Daily Mail.
На прошлой неделе 29-летний Фьюри в своем Twitter сообщил, что в 2018 году проведет "три больших боя", затем 28-летний Джошуа в комментариях под сообщением отметил, что в следующем году он выйдет на бой с британцем.
"Мне удалось связаться с ним, и все, что вы видите в социальных сетях, это именно то, о чем мы говорим за кулисами, - сказал Джошуа. - Это конкретные разговоры о поединке. Кроме того, если я смогу как-то помочь ему вернуться на ринг, я обязательно сделаю это, потому что нашему спорту нужны такие люди, как Фьюри. С нетерпением жду его возвращения, он отличный боец".
В ноябре 2015 года в 12-раундовом бою в Германии Фьюри выиграл у украинца Владимира Кличко по очкам единогласным решением судей и завоевал титулы чемпиона мира по версиям Международной боксерской федерации (IBF), Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Всемирной боксерской организации (WBO). Позднее британец был лишен титула IBF из- за отказа проводить обязательную защиту, а летом 2016 года его допинг-проба дала положительный результат на кокаин, разбирательства с Антидопинговым агентством Великобритании (UKAD) по данному вопросу продолжаются до сих пор. Летом 2017 года Фьюри объявил о завершении карьеры, однако позднее передумал.
Фьюри не знает поражений на профессиональном ринге - 25 побед (18 нокаутом). Джошуа также является непобежденным боксером, в его активе 19 побед (все - нокаутом).