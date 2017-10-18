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Манчини: все футболисты "Зенита" готовы к матчу Лиги Европы с "Русенборгом"

Спорт
18 октября, 14:42 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, октября. /ТАСС

Встреча состоится 19 октября в Санкт-Петербурге

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Главный тренер санкт-петербургского "Зенита" Роберто Манчини

Главный тренер санкт-петербургского "Зенита" Роберто Манчини

© Евгений Асмолов /ФК "Зенит"/ТАСС

ТАСС, 18 октября. Все игроки российского футбольного клуба "Зенит" готовы к матчу группового этапа Лиги Европы с норвежским "Русенборгом". Об этом сообщил главный тренер петербургской команды Роберто Манчини, чьи слова приводит пресс-служба сине-бело-голубых.

"Абсолютно все готовы к матчу, - сказал Манчини. - Единственное, в Лиге Европы другие правила, заявка меньше, так что очевидно, что кто-то останется вне ее. "Русенборг" - сильная команда, которая практически регулярно выступает в европейских турнирах. "Русенборг" хорошо подготовлен физически, так что простого матча не будет точно, к тому же у них много игроков с опытом выступления в Европе".

Встреча группы L Лиги Европы пройдет 19 октября в Санкт- Петербурге. "Зенит" лидирует в турнирной таблице с шестью очками после двух матчей.

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