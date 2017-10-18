Манчини: все футболисты "Зенита" готовы к матчу Лиги Европы с "Русенборгом"

ТАСС, 18 октября. Все игроки российского футбольного клуба "Зенит" готовы к матчу группового этапа Лиги Европы с норвежским "Русенборгом". Об этом сообщил главный тренер петербургской команды Роберто Манчини, чьи слова приводит пресс-служба сине-бело-голубых.

"Абсолютно все готовы к матчу, - сказал Манчини. - Единственное, в Лиге Европы другие правила, заявка меньше, так что очевидно, что кто-то останется вне ее. "Русенборг" - сильная команда, которая практически регулярно выступает в европейских турнирах. "Русенборг" хорошо подготовлен физически, так что простого матча не будет точно, к тому же у них много игроков с опытом выступления в Европе".

Встреча группы L Лиги Европы пройдет 19 октября в Санкт- Петербурге. "Зенит" лидирует в турнирной таблице с шестью очками после двух матчей.