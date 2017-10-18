Крамник и Карякин примут участие в 80-м шахматном супертурнире в Вейк-ан-Зее

ТАСС, 18 октября. Россияне Владимир Крамник и Сергей Карякин примут участие в шахматном супертурнире в голландском Вейк-ан-Зее. Об этом сообщает пресс-служба турнира.

Также в предварительный список участников вошли чемпион мира норвежец Магнус Карлсен, американцы Фабиано Каруана и Уэсли Со, азербайджанец Шахрияр Мамедьяров, индийцы Вишванатан Ананд и Адхибан Башкаран, англичанин Гавейн Джонс, китайцы Вэй И и Хоу Ифань, голландец Аниш Гири. Еще два участника турнира будут объявлены в ноябре и декабре.

Супертурнир пройдет по круговой системе с 12 по 28 января 2018 года в 80-й раз. Советские гроссмейстеры стали принимать участие в турнире с 1960 года, когда его победителем стал Тигран Петросян. Также в Вейк-ан-Зее выигрывали Лев Полугаевский, Борис Спасский, Виктор Корчной, Михаил Ботвинник, Михаил Таль, Анатолий Карпов, Крамник и Гарри Каспаров.