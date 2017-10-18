Брат футболиста Романа Еременко Сергей заявил, что чувствует себя русским

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Младший брат бывшего футболиста ЦСКА Романа Еременко Сергей, выступающий за швейцарский "Базель", чувствует себя русским и хотел бы поиграть в России. Об этом 18-летний полузащитник рассказал журналистам.

В среду "Базель" в рамках третьего тура группового этапа Юношеской лиги УЕФА обыграл в Москве ЦСКА со счетом 3:2. Еременко, выступающий на позиции центрального полузащитника, вышел на поле во втором тайме.

"Приехали брать три очка и, думаю, заслужили победу, план на игру сработал. Не скажу, что играли только на контратаках. Просто так сложилась игра - в обороне ЦСКА было много свободных зон, и мы хорошо их использовали", - поделился впечатлениями Еременко. "Своей игрой остался доволен", - также заявил он.

Сергей Еременко имеет гражданства Финляндии и России. "Интерес поиграть в России, конечно, есть - все равно я чувствую себя русским, родители русские. Интерес есть, а там посмотрим, как будет", - сказал он.

На вопросы про брата Романа, который отбывает двухлетнюю дисквалификацию за употребление кокаина, Сергей отказался отвечать. "Брат нормально, сейчас он с семьей, скоро начнет тренироваться и, думаю, вернется. Но в целом эту ситуацию комментировать не могу", - ограничился он.

Сергей дебютировал в профессиональном футболе в финском "Яро", за который провел 31 матч в 2014-2016 годах. С августа 2016 года полузащитник выступает за "Базель".