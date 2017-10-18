Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 19.10:
$ 57.27
€ 67.36
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Брат футболиста Романа Еременко Сергей заявил, что чувствует себя русским

Спорт
18 октября, 17:20 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, октября. /ТАСС

В среду "Базель" на выезде обыграл московский ЦСКА в матче группового этапа Юношеской лиги УЕФА

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Младший брат бывшего футболиста ЦСКА Романа Еременко Сергей, выступающий за швейцарский "Базель", чувствует себя русским и хотел бы поиграть в России. Об этом 18-летний полузащитник рассказал журналистам.

В среду "Базель" в рамках третьего тура группового этапа Юношеской лиги УЕФА обыграл в Москве ЦСКА со счетом 3:2. Еременко, выступающий на позиции центрального полузащитника, вышел на поле во втором тайме.

"Приехали брать три очка и, думаю, заслужили победу, план на игру сработал. Не скажу, что играли только на контратаках. Просто так сложилась игра - в обороне ЦСКА было много свободных зон, и мы хорошо их использовали", - поделился впечатлениями Еременко. "Своей игрой остался доволен", - также заявил он.

Сергей Еременко имеет гражданства Финляндии и России. "Интерес поиграть в России, конечно, есть - все равно я чувствую себя русским, родители русские. Интерес есть, а там посмотрим, как будет", - сказал он.

На вопросы про брата Романа, который отбывает двухлетнюю дисквалификацию за употребление кокаина, Сергей отказался отвечать. "Брат нормально, сейчас он с семьей, скоро начнет тренироваться и, думаю, вернется. Но в целом эту ситуацию комментировать не могу", - ограничился он.

Сергей дебютировал в профессиональном футболе в финском "Яро", за который провел 31 матч в 2014-2016 годах. С августа 2016 года полузащитник выступает за "Базель".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Украинский спецназ начал штурм палаточного городка у Верховной рады
2
Судебная экспертиза не нашла следов алкоголя у сбитого в Балашихе ребенка
3
Пенсии в 2018 году планируется проиндексировать на уровень выше инфляции за 2017 год
4
В Москве прошла гражданская панихида по Дмитрию Марьянову
5
Москву ждут похолодание, снег и гололед
6
Рогозин предлагает запретить госзакупки импортного ПО без раскрытия исходных кодов
7
Биография Дмитрия Пескова
Темы дня
Новости партнеров
Реклама