Лопес назначен главным тренером итальянского футбольного клуба "Кальяри"

ТАСС, 18 октября. Уругваец Диего Лопес занял пост главного тренера итальянского футбольного клуба "Кальяри". Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на пресс- службу клуба.

Контракт с 43-летним специалистом рассчитан до 2019 года. На посту главного тренера "Кальяри" он сменил Массимо Растелли.

В нынешнем сезоне "Кальяри" потерпел шесть поражений в восьми матчах чемпионата Италии. Клуб занимает 14-е место с шестью очками.