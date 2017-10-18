Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 19.10:
$ 57.27
€ 67.36
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Лопес назначен главным тренером итальянского футбольного клуба "Кальяри"

Спорт
18 октября, 18:18 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, октября. /ТАСС

Контракт с уругвайским специалистом рассчитан до 2019 года

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 18 октября. Уругваец Диего Лопес занял пост главного тренера итальянского футбольного клуба "Кальяри". Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на пресс- службу клуба.

Контракт с 43-летним специалистом рассчитан до 2019 года. На посту главного тренера "Кальяри" он сменил Массимо Растелли.

В нынешнем сезоне "Кальяри" потерпел шесть поражений в восьми матчах чемпионата Италии. Клуб занимает 14-е место с шестью очками.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Украинский спецназ начал штурм палаточного городка у Верховной рады
2
Судебная экспертиза не нашла следов алкоголя у сбитого в Балашихе ребенка
3
Пенсии в 2018 году планируется проиндексировать на уровень выше инфляции за 2017 год
4
В Москве прошла гражданская панихида по Дмитрию Марьянову
5
Москву ждут похолодание, снег и гололед
6
Рогозин предлагает запретить госзакупки импортного ПО без раскрытия исходных кодов
7
Биография Дмитрия Пескова
Темы дня
Новости партнеров
Реклама