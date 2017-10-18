Чешки Крейчикова и Синякова вышли в полуфинал турнира "ВТБ Кубок Кремля" в парном разряде

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ТАСС, 18 октября. Чешская пара теннисисток Барбора Крейчикова и Катержина Синякова обыграли австралийку Монику Адамчак и чешку Ренату Ворачову в 1/4 финала турнира "ВТБ Кубок Кремля", который проходит в Москве.
Чешская пара выиграла со счетом 6:4, 6:4. В полуфинале Крейчикова и Синякова встретятся с венгеркой Темеей Бабош и чешкой Андреа Главачковой, которые в своем матче оказались сильнее россиянки Анастасии Потаповой и Веры Лапко из Белоруссии - 7:5, 6:2.
"ВТБ Кубок Кремля" 2017 года проходит на кортах спорткомплекса "Олимпийский" в Москве и завершится 22 октября. Общий призовой фонд турнира составляет $1,6 млн.