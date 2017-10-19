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Конте заявил, что ему не понравился футбол, который "Челси" показал в игре ЛЧ с "Ромой"

Спорт
19 октября, 1:52 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, октября. /ТАСС

В среду "Челси" на своем поле сыграл вничью с "Ромой" со счетом 3:3, выигрывая по ходу встречи 2:0

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Антонио Конте (слева)

Антонио Конте (слева)

© EPA-EFE/WILL OLIVER

ТАСС, 19 октября. Главный тренер английского футбольного клуба "Челси" Антонио Конте заявил, что ему не понравился тот футбол, который его команда демонстрировала на протяжение большей части матча третьего тура группового этапа Лиги чемпионов с итальянской "Ромой". Слова специалиста приводятся на официальном сайте "Челси".

В среду "Челси" на своем поле сыграл вничью с "Ромой" со счетом 3:3, выигрывая по ходу встречи 2:0.

"Надо быть честным, мне не понравился футбол, который мы показывали большую часть матча, - сказал Конте. - Будет правильно взять за это ответственность на себя. Мы полностью потеряли наш стиль игры, мне это не понравилось. Я думаю, что результат в конечном итоге справедлив".

"Рома" - сильная команда, но сегодня мы многое потеряли с точки зрения владения мячом. Выступление "Ромы" было очень сильным, но мы должны были играть лучше", - добавил специалист.

В турнирной таблице группы C "Челси" лидирует, набрав семь очков, "Рома" с пятью очками идет второй. В следующем туре команды вновь сыграют друг с другом, встреча пройдет 31 октября в Риме.

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