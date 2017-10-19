Конте заявил, что ему не понравился футбол, который "Челси" показал в игре ЛЧ с "Ромой"

ТАСС, 19 октября. Главный тренер английского футбольного клуба "Челси" Антонио Конте заявил, что ему не понравился тот футбол, который его команда демонстрировала на протяжение большей части матча третьего тура группового этапа Лиги чемпионов с итальянской "Ромой". Слова специалиста приводятся на официальном сайте "Челси".

В среду "Челси" на своем поле сыграл вничью с "Ромой" со счетом 3:3, выигрывая по ходу встречи 2:0.

"Надо быть честным, мне не понравился футбол, который мы показывали большую часть матча, - сказал Конте. - Будет правильно взять за это ответственность на себя. Мы полностью потеряли наш стиль игры, мне это не понравилось. Я думаю, что результат в конечном итоге справедлив".

"Рома" - сильная команда, но сегодня мы многое потеряли с точки зрения владения мячом. Выступление "Ромы" было очень сильным, но мы должны были играть лучше", - добавил специалист.

В турнирной таблице группы C "Челси" лидирует, набрав семь очков, "Рома" с пятью очками идет второй. В следующем туре команды вновь сыграют друг с другом, встреча пройдет 31 октября в Риме.