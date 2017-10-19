Футболисты ЦСКА дома уступили "Базелю" в матче Лиги чемпионов при "трусливой" игре

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. ЦСКА проиграл швейцарскому "Базелю" в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов. Футболисты армейского клуба не смогли ни разу попасть в створ ворот соперника, а после встречи главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко назвал игру команды "трусливой".

Матч, который прошел на "ВЭБ-Арене" при стечении почти 28 тыс. болельщиков, завершился поражением ЦСКА со счетом 0:2. Первый гол на 29-й минуте забил Таулант Джака, полузащитник обокрал оппонента недалеко от центрального круга, сместился к штрафной и нанес точный удар в левый от себя нижний угол. Во втором тайме Гончаренко заменил защитника Сергея Игнашевича на полузащитника Бибраса Натхо, перейдя на игру в два центральных защитника, однако это армейцам не помогло. Более того, в конце матча швейцарцы еще трижды оказывались один на один с вратарем Игорем Акинфеевым, отличившись на 90-й минуте, мяч забил Димитри Оберлен.

Преимущество "Базеля" над соперником отражает статистика матча - 6 ударов в створ против 0, 3 угловых против 1, 8 офсайдов против 2. Кроме того, все игроки швейцарской команды пробежали на три километра больше, чем футболисты ЦСКА.

"Очень плохой первый тайм в нашем исполнении, тяжело припомнить, когда мы так трусливо играли, - начал пресс- конференцию Гончаренко. - Во втором тайме удалось улучшить атаку путем изменений в составе и схеме игры, движение мяча, начали создавать какие-то моменты, но те игроки, которые оправились от травм, еще не совсем готовы, так что мы не смогли оказать нужного давления, фланговая игра не шла, между линиями мы тяжело работали".

Главный тренер швейцарцев Рафаэль Вики признал, что команде удалось "разрушить созидательную деятельность" армейцев, отказавшись рассказать как именно.

"При такой игре о плей-офф речи не идет"

Одним из тех, кто впервые сыграл после травмы, стал полузащитник сборной России Александр Головин. "Головин еще не до конца готов, это бросалось в глаза. Он много играл назад, хотя должен был вперед. Нам не хватало остроты его передач", - прокомментировал игру полузащитника Гончаренко.

Игроки ЦСКА и генеральный директор клуба Роман Бабаев отказались от общения с журналистами после игры.

В параллельном матче группы А английский "Манчестер Юнайтед" на выезде победил португальскую "Бенфику" (1:0). В турнирной таблице после трех туров с тремя победами и девятью очками лидирует "Манчестер Юнайтед", второе место занимает "Базель" (6 очков), третье - ЦСКА (3), четвертое - "Бенфика" (0).

На вопрос, значит ли результат матча, что армейцы теперь сконцентрируются на борьбе за третье место в группе, Гончаренко ответил: "Три тура прошло, расклад примерно понятен, но нельзя говорить, что мы сосредоточимся на чем- то. Мы готовимся к "Зениту" (матч чемпионата России 22 октября - прим. ТАСС), а потом будем смотреть, в каком состоянии подойдем к ответной встрече с "Базелем".

"Шансы на выход из группы еще есть, но если будем играть так, ни о каких шансах не может быть речи", - был более категоричен защитник Алексей Березуцкий.

В следующем туре Лиги чемпионов 31 октября пройдут матчи "Базель" - ЦСКА и "Манчестер Юнайтед" - "Бенфика".