Головин: ЦСКА плохо сыграл в атаке в матче Лиги чемпионов с "Базелем"

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ТАСС, 18 октября. /ТАСС/. Игроки российского футбольного клуба ЦСКА плохо сыграли в атаке в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов против швейцарского "Базеля". Об этом в эфире телеканала "Матч ТВ" рассказал полузащитник армейцев Александр Головин.
В среду ЦСКА на своем поле уступил "Базелю" со счетом 0:2.
"Нам не хватило креативности, поэтому не было по-настоящему острых моментов, - сказал Головин. - "Базель" хорошо оборонялся, но и мы не очень хорошо атаковали, не нанесли ни одного удара в створ".
В турнирной таблице группы A после трех туров с девятью очками лидирует английский "Манчестер Юнайтед", второе место занимает "Базель" (6 очков), третье - ЦСКА (3), четвертое - португальская "Бенфика" (0). В следующем туре пройдут матчи "Базель" - ЦСКА и "Манчестер Юнайтед" - "Бенфика". Обе встречи состоятся 31 октября.