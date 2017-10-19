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Гончаренко: футболисты ЦСКА боязливо сыграли в первом тайме матча с "Базелем"

Спорт
19 октября, 0:05 дата обновления: 19 октября, 0:08 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, октября. /ТАСС

Главный тренер армейцев считает, что его подопечные не смогли оказать нужного давления в игре Лиги чемпионов

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Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко на матче группового этапа Лиги чемпионов УЕФА между командами ЦСКА и "Базель"

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко на матче группового этапа Лиги чемпионов УЕФА между командами ЦСКА и "Базель"

© Артем Коротаев/ТАСС

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Футболисты ЦСКА непривычно боязливо сыграли в первом тайме встречи со швейцарским "Базелем" в Лиге чемпионов. Об этом сказал на пресс-конференции после встречи главный тренер армейцев Виктор Гончаренко.

ЦСКА в среду проиграл "Базелю" (0:2) в рамках третьего тура группового этапа Лиги чемпионов.

"Очень плохой первый тайм в нашем исполнении, тяжело припомнить, когда мы так боязливо играли. Во втором тайме улучшили, но те игроки, которые оправились от травм, еще не совсем готовы, так что мы не смогли оказать нужного давления", - поделился впечатлениями Гончаренко.

"Василий Березуцкий был не готов полностью к матчу"

Наставник армейцев также сообщил, что защитник Василий Березуцкий не успел полностью восстановиться от травмы к матчу с "Базелем". Во вторник Гончаренко заявил, что Василий Березуцкий, который получил травму 1 октября в матче чемпионата России с "Уфой", будет готов к игре со швейцарским клубом, однако защитник не попал в заявку команды.

"Он еще не полностью готов", - ответил Гончаренко на вопрос об отсутствии Березуцкого.

Следующий матч армейцы проведут 22 октября в рамках чемпионата России против "Зенита" в Москве.

ЦСКА с тремя очками занимает третье место в турнирной таблице группы A. Лидирует английский "Манчестер Юнайтед" (9 очков), второе место занимает "Базель" (6 очков), четвертое - португальская "Бенфика" (0). В следующем туре 31 октября пройдут матчи "Базель" - ЦСКА и "Манчестер Юнайтед" - "Бенфика".

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