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Березуцкий: ЦСКА нужно улучшать игру, чтобы рассчитывать на выход из группы Лиги чемпионов

Спорт
19 октября, 0:20 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, октября. /ТАСС

Защитник армейцев считает, что футбол в исполнении ЦСКА во встрече против "Базеля" не позволит команде выйти в плей-офф

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ТАСС, 19 октября. Футбольный клуб ЦСКА не выйдет в плей-офф Лиги чемпионов, если в дальнейшем будет играть так же, как во встрече со швейцарским "Базелем". Такое мнение в эфире телеканала "Матч ТВ" высказал защитник армейцев Алексей Березуцкий.

В среду ЦСКА проиграл "Базелю" со счетом 0:2 в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча прошла в Москве на стадионе "ВЭБ-Арена".

"Первый тайм мы совсем провалили, впереди у нас ничего не получалось, мяч не держался, - сказал Березуцкий. - Во втором тайме начали появляться какие-то подходы к воротам, мы играли немного авантюрно, но у нас не было стопроцентных моментов. Шансы на выход из группы еще есть, но если будем играть, как сегодня, ни о каких шансах не может быть речи".

В турнирной таблице группы A ЦСКА занимает третье место, набрав три очка. Лидирует с девятью очками английский "Манчестер Юнайтед", второе место занимает "Базель" (6 очков), четвертое - португальская "Бенфика" (0). В следующем туре пройдут матчи "Базель" - ЦСКА и "Манчестер Юнайтед" - "Бенфика". Обе встречи состоятся 31 октября.

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