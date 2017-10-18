Поражение ЦСКА не позволило России увеличить отрыв от Португалии в рейтинге УЕФА

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МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Россия не сумела приблизиться к Франции и увеличить отрыв от Португалии в таблице коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) по итогам матчей третьего тура группового этапа Лиги чемпионов, состоявшихся в среду.
ЦСКА в Москве уступил швейцарскому "Базелю" (0:2), французский ПСЖ в Брюсселе разгромил бельгийский "Андерлехт" (4:0). Что касается португальских клубов, то "Спортинг" в Турине проиграл итальянскому "Ювентусу" (1:2), а "Бенфика", выступающая в одной группе с ЦСКА, в Лиссабоне потерпела поражение от английского "Манчестер Юнайтед" (0:1).
Суммарный коэффициент России составляет 46,782 балла (учитываются результаты последних пяти сезонов, включая текущий), Франции - 49,581, а Португалии - 42,248. Лидирует в таблице Испания, далее следуют Англия, Италия и Германия.
По итогам текущего сезона определится, какое представительство в еврокубках будет у стран в сезоне-2019/20. Франция в таблице коэффициентов УЕФА идет на пятом месте, Россия - на шестом. Данные позиции в рейтинге имеют одинаковые привилегии, странам, находящимся на них, дается право заявить по три клуба в Лигу чемпионов и Лигу Европы. Стране, которая идет на седьмом месте (сейчас это Португалия), в Лигу чемпионов можно будет делегировать две команды, а в Лигу Европы - три.
В сезоне-2018/19 Россию в еврокубках представят шесть команд: три в Лиге чемпионов и столько же - в Лиге Европы. В еврокубки текущего сезона попали пять российских клубов - "Спартак" и ЦСКА в Лигу чемпионов, "Зенит", "Локомотив" и "Краснодар" - в Лигу Европы, однако краснодарская команда уже выбыла из турнира, в августе уступив в заключительном квалификационном раунде сербской "Црвене Звезде".
В четверг в третьем туре группового турнира Лиги Европы "Локомотив" в Тирасполе сразится с молдавским "Шерифом", а "Зенит" в Санкт-Петербурге встретится с норвежским "Русенборгом".
За победу в матче квалификационных раундов еврокубков дается одно очко, за ничью - 0,5. За победу в игре основного раунда - два очка, за ничью - одно. За выход команды в групповую стадию Лиги чемпионов стране начисляется четыре очка, за попадание в 1/8 финала - пять. За выход клуба в 1/4 финала, 1/2 финала, финал Лиги чемпионов или Лиги Европы начисляется по одному очку.
В расчет берутся только сыгранные матчи, то есть технические поражения не учитываются. Встречи, завершившиеся серией послематчевых пенальти, при подсчете коэффициента считаются в соответствии с тем результатом, который зафиксирован в основное и дополнительное время.
Сезонный коэффициент страны в таблице УЕФА определяется путем сложения очков, набранных ее клубами в Лиге чемпионов и Лиге Европы, и деления данной суммы на количество команд, которые участвовали в этих турнирах. Общий же рейтинг страны - это сумма ее коэффициентов за последние пять сезонов.