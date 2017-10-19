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Капитан "Спартака" Глушаков претендует на звание автора лучшего гола недели в ЛЧ

Спорт
19 октября, 11:59 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, октября. /ТАСС

Во вторник красно-белые дома разгромили "Севилью" со счетом 5:1, Глушаков забил третий гол

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Денис Глушаков в матче группового этапа Лиги чемпионов с "Севильей"

Денис Глушаков в матче группового этапа Лиги чемпионов с "Севильей"

© Станислав Красильников/ТАСС

ТАСС, 19 октября. Полузащитник и капитан российского "Спартака" Денис Глушаков вошел в число претендентов на звание автора лучшего гола недели в Лиге чемпионов по версии Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Во вторник "Спартак" дома разгромил испанскую "Севилью" со счетом 5:1, Глушаков забил третий гол в ворота соперника на 67-й минуте ударом в одно касание после подачи Дмитрия Комбарова с фланга.

Также на звание автора лучшего гола недели претендуют полузащитник итальянского "Ювентуса" Миралем Пьянич, форвард итальянской "Ромы" Эдин Джеко, полузащитник Таулант Джака из швейцарского "Базеля" и защитник английского "Челси" Давид Луиз.

Голосование болельщиков продлится до следующего понедельника.

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