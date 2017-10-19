ХК "Слован" после согласия Занковца возглавить клуб не рассматривал другие кандидатуры

МОСКВА, 19 октября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Руководство хоккейного клуба "Слован" после отставки Милоша Ржиги не рассматривало никакие другие кандидатуры на пост главного тренера после того, как получило согласие Эдуарда Занковца. Об этом ТАСС рассказал исполнительный директор братиславского клуба Алексей Яшкин.

Белорусский специалист был назначен главным тренером "Слована" в начале октября. Его контракт с клубом рассчитан до конца года.

"Все было сделано быстро, поэтому, когда он дал согласие, то другие кандидатуры уже не рассматривались", - сказал Яшкин.

Хоккеисты "Слована" под руководством Занковца в шести матчах одержали только одну победу - над "Сочи" (4:1).

"Думаю, еще есть время и возможности для изменения результатов в положительную сторону: он должен познакомиться с ребятами, посмотреть, кто на что способен. Одна из причин неудачной игры - изменение тактики, так как не все ребята понимают, что от них требуется. Реализация моментов, которые мы создаем, тоже хромает. Оборона ошибается в простых ситуациях", - отметил Яшкин.

Ближайшие три матча чемпионата Континентальной хоккейной лиги "Слован" проведет дома с московским "Динамо" (23 октября), "Локомотивом" (25 октября) и СКА (27 октября). В 24 матчах клуб одержал шесть побед и с 22 очками занимает 11-е место в Западной конференции.