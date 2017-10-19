Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 20.10:
$ 57.57
€ 67.93
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

ХК "Слован" после согласия Занковца возглавить клуб не рассматривал другие кандидатуры

Спорт
19 октября, 14:38 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Рустам Шарафутдинов

Белорусский специалист был назначен главным тренером "Слована" в начале октября

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 19 октября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Руководство хоккейного клуба "Слован" после отставки Милоша Ржиги не рассматривало никакие другие кандидатуры на пост главного тренера после того, как получило согласие Эдуарда Занковца. Об этом ТАСС рассказал исполнительный директор братиславского клуба Алексей Яшкин.

Смотрите также

Дубль Пивцакина помог "Металлургу" победить "Слован" в матче КХЛ

"Автомобилист" победил "Слован" в матче чемпионата КХЛ

Белорусский специалист был назначен главным тренером "Слована" в начале октября. Его контракт с клубом рассчитан до конца года.

"Все было сделано быстро, поэтому, когда он дал согласие, то другие кандидатуры уже не рассматривались", - сказал Яшкин.

Хоккеисты "Слована" под руководством Занковца в шести матчах одержали только одну победу - над "Сочи" (4:1).

"Думаю, еще есть время и возможности для изменения результатов в положительную сторону: он должен познакомиться с ребятами, посмотреть, кто на что способен. Одна из причин неудачной игры - изменение тактики, так как не все ребята понимают, что от них требуется. Реализация моментов, которые мы создаем, тоже хромает. Оборона ошибается в простых ситуациях", - отметил Яшкин.

Ближайшие три матча чемпионата Континентальной хоккейной лиги "Слован" проведет дома с московским "Динамо" (23 октября), "Локомотивом" (25 октября) и СКА (27 октября). В 24 матчах клуб одержал шесть побед и с 22 очками занимает 11-е место в Западной конференции.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Хозсуд Украины разрешил взыскать $6,7 млрд штрафа со всего имущества "Газпрома"
2
Президент, премьер и госчиновники будут получать сокращенную зарплату весь 2018 год
3
Здание "Союзмультфильма" на Новослободской передадут РПЦ до конца года
4
Рогозин предлагает запретить госзакупки импортного ПО без раскрытия исходных кодов
5
Рада направила в Конституционный суд законопроекты о снятии депутатской неприкосновенности
6
СМИ: КНДР пообещала нанести по США "невероятный и неожиданный" удар
7
Биография Дмитрия Пескова
Темы дня
Новости партнеров
Реклама