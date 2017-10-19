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"Спартак" передал Ромуло медаль за победу в чемпионате России по футболу

Спорт
19 октября, 14:49 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, октября. /ТАСС

Генеральный директор "Спартака" Сергей Родионов вручил медаль брату бразильского полузащитника Даниэлю

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Ромуло

Ромуло

© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Московский "Спартак" передал бывшему игроку клуба бразильцу Ромуло медаль за победу в чемпионате России по футболу в сезоне-2016/17. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Генеральный директор "Спартака" Сергей Родионов вручил медаль брату бразильского полузащитника Даниэлю.

Ромуло выступал за "Спартак" с 2012 года. В сезоне-2016/17 бразилец провел за команду в Российской футбольной премьер-лиге (РФПЛ) восемь матчей, в которых сделал две результативные передачи. В феврале 2017 года Ромуло расторг контракт с московским клубом по соглашению сторон и перешел в бразильский "Фламенго".

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