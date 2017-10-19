Эксперт: ЦСКА не хватило мобильности и точности в матче Лиги чемпионов с "Базелем"

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ТАСС, 19 октября. Российскому футбольному клубу ЦСКА не хватило мобильности и точности в матче группового этапа Лиги чемпионов со швейцарским "Базелем". Об этом сообщил бывший футболист ЦСКА Максим Боков, слова которого приводит "Газета.Ru".
В среду ЦСКА дома проиграл "Базелю" со счетом 0:2. Первое место в группе А занимает "Манчестер Юнайтед" с девятью очками, второе - "Базель" (6), третье - ЦСКА (3), на четвертом месте располагается португальская "Бенфика", которая не набрала ни одного очка.
"ЦСКА в этой встрече не хватило мобильности и точности. Соперник очень хорошо изучил армейцев и сыграл на их слабых сторонах, - заявил Боков. - Считаю, что ничего еще не потеряно, сейчас в Швейцарии выиграют, и все встанет на свои места".
Ответный матч между ЦСКА и "Базелем" пройдет в Швейцарии 31 октября.