Эксперт: ЦСКА не хватило мобильности и точности в матче Лиги чемпионов с "Базелем"

ТАСС, 19 октября. Российскому футбольному клубу ЦСКА не хватило мобильности и точности в матче группового этапа Лиги чемпионов со швейцарским "Базелем". Об этом сообщил бывший футболист ЦСКА Максим Боков, слова которого приводит "Газета.Ru".

В среду ЦСКА дома проиграл "Базелю" со счетом 0:2. Первое место в группе А занимает "Манчестер Юнайтед" с девятью очками, второе - "Базель" (6), третье - ЦСКА (3), на четвертом месте располагается португальская "Бенфика", которая не набрала ни одного очка.

"ЦСКА в этой встрече не хватило мобильности и точности. Соперник очень хорошо изучил армейцев и сыграл на их слабых сторонах, - заявил Боков. - Считаю, что ничего еще не потеряно, сейчас в Швейцарии выиграют, и все встанет на свои места".

Ответный матч между ЦСКА и "Базелем" пройдет в Швейцарии 31 октября.