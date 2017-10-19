Касаткина сыграет с румынкой Бегу в полуфинале "ВТБ Кубка Кремля"

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Румынка Ирина Бегу обыграла белорусскую теннисистку Веру Лапко и вышла в полуфинал турнира "ВТБ Кубок Кремля", который проходит в Москве.

Бегу выиграла со счетом 6:3, 4:6, 7:5. Встреча продолжалась 2 часа 25 минут.

В полуфинале турнира румынка встретится с россиянкой Дарьей Касаткиной, которая ранее обыграла белоруску Александру Саснович (6:4, 6:3) и впервые в карьере вышла в полуфинал Кубка Кремля.

"ВТБ Кубок Кремля" 2017 года проходит на кортах спорткомплекса "Олимпийский" в Москве и завершится 22 октября. Общий призовой фонд турнира составляет $1,6 млн.