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Касаткина сыграет с румынкой Бегу в полуфинале "ВТБ Кубка Кремля"

Спорт
19 октября, 16:27 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, октября. /ТАСС

В четвертьфинальном матче румынская теннисистка обыграла белоруску Веру Лапко со счетом 6:3, 4:6, 7:5

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Ирина Бегу

Ирина Бегу

© Пресс-служба турнира "ВТБ Кубок Кремля"

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Румынка Ирина Бегу обыграла белорусскую теннисистку Веру Лапко и вышла в полуфинал турнира "ВТБ Кубок Кремля", который проходит в Москве.

Бегу выиграла со счетом 6:3, 4:6, 7:5. Встреча продолжалась 2 часа 25 минут.

В полуфинале турнира румынка встретится с россиянкой Дарьей Касаткиной, которая ранее обыграла белоруску Александру Саснович (6:4, 6:3) и впервые в карьере вышла в полуфинал Кубка Кремля.

"ВТБ Кубок Кремля" 2017 года проходит на кортах спорткомплекса "Олимпийский" в Москве и завершится 22 октября. Общий призовой фонд турнира составляет $1,6 млн.

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