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Эксперт: провалы ЦСКА в обороне произошли из-за отставания в счете в матче ЛЧ с "Базелем"

Спорт
19 октября, 17:50 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, октября. /ТАСС

В среду армейцы со счетом 0:2 уступили команде из Швейцарии в домашнем матче группового этапа Лиги чемпионов

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ТАСС, 19 октября. Московский футбольный клуб ЦСКА допустил провалы в обороне из-за попыток сравнять счет в матче группового этапа Лиги чемпионов со швейцарским "Базелем". Такое мнение высказал бывший футболист "Торпедо" Андрей Гашкин, чьи слова приводит "Газета.Ru".

В среду ЦСКА дома проиграл "Базелю" со счетом 0:2. Первое место в группе А занимает "Манчестер Юнайтед" с девятью очками, второе - "Базель" (6), третье - ЦСКА (3), на четвертом месте располагается португальская "Бенфика", которая не набрала ни одного очка.

"Мне кажется, что в данном случае просто "Базель" не дал армейцам проявить себя в атаке, играя плотно, поэтому и не удалось ни разу потревожить голкипера гостей, - сказал Гашкин. - При этом те провалы россиян в обороне, после которых нападающие швейцарцев выбегали на рандеву с Игорем Акинфеевым, случались из-за счета, хозяева уступали, поэтому у своих ворот играли менее строго".

Ответный матч между ЦСКА и "Базелем" пройдет в Швейцарии 31 октября.

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