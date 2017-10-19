Футболисты ЦСКА Головин и Вернблум оказались не готовы к матчу ЛЧ с "Базелем"

ТАСС, 19 октября. Футболисты ЦСКА Александр Головин и Понтус Вернблум были не готовы к матчу группового этапа Лиги чемпионов со швейцарским "Базелем". Такое мнение порталу "Газета.Ru" высказал бывший футболист армейского клуба Владимир Пономарев.

В среду ЦСКА дома проиграл "Базелю" со счетом 0:2.

"Причин поражения много, - сказал Пономарев. - Одна из главных заключается в том, что у нас были травмированные игроки, которые только влились в основной состав. Это Александр Головин и Понтус Вернблум. Их сразу поставили в игру, а они оба оказались не готовы. ЦСКА полностью проиграл середину поля".

"И нападение у нас слабенькое - один Витиньо там мучается, мячей у него мало, а то, что он делает, недостаточно для взятия ворот. Ему кто-то должен подыгрывать, с ним играть. Все атаки шли по центру поля, потому что крайних нападающих у нас нет", - добавил Пономарев.