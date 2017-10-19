Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 20.10:
$ 57.57
€ 67.93
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Футболисты ЦСКА Головин и Вернблум оказались не готовы к матчу ЛЧ с "Базелем"

Спорт
19 октября, 18:03 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, октября. /ТАСС

В среду армейцы со счетом 0:2 уступили команде из Швейцарии в матче группового этапа Лиги чемпионов

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 19 октября. Футболисты ЦСКА Александр Головин и Понтус Вернблум были не готовы к матчу группового этапа Лиги чемпионов со швейцарским "Базелем". Такое мнение порталу "Газета.Ru" высказал бывший футболист армейского клуба Владимир Пономарев.

В среду ЦСКА дома проиграл "Базелю" со счетом 0:2.

"Причин поражения много, - сказал Пономарев. - Одна из главных заключается в том, что у нас были травмированные игроки, которые только влились в основной состав. Это Александр Головин и Понтус Вернблум. Их сразу поставили в игру, а они оба оказались не готовы. ЦСКА полностью проиграл середину поля".

"И нападение у нас слабенькое - один Витиньо там мучается, мячей у него мало, а то, что он делает, недостаточно для взятия ворот. Ему кто-то должен подыгрывать, с ним играть. Все атаки шли по центру поля, потому что крайних нападающих у нас нет", - добавил Пономарев.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Путин рассказал о работе специалистов из США на российских ядерных объектах
2
Путин: США ведут себя "несолидно", не исполняя обязательства по утилизации плутония
3
Рогозин предлагает запретить госзакупки импортного ПО без раскрытия исходных кодов
4
Путин неоднозначно оценивает итоги революции 1917 года
5
Путин: санкции США направлены на вытеснение РФ с европейского рынка энергоносителей
6
Президент России будет получать сокращенную зарплату весь 2018 год
7
Абдулатипов назначен спецпредставителем президента по сотрудничеству со странами Каспия
Темы дня
Новости партнеров
Реклама