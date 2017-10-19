Немецкая теннисистка Гёргес вышла в полуфинал "ВТБ Кубка Кремля"

ТАСС, 19 октября. Немка Юлия Гёргес пробилась в 1/2 финала теннисного турнира "ВТБ Кубок Кремля", который проходит в Москве.

Гёргес обыграла украинку Лесю Цуренко в двух сетах со счетом 6:3, 6:4. Встреча продолжалась 1 час 49 минут.

В полуфинале 28-летняя немка, "посеянная" под седьмым номером, сыграет с победительницей матча между россиянкой Натальей Вихлянцевой и француженкой Ализе Корне.

"ВТБ Кубок Кремля" 2017 года проходит на кортах спорткомплекса "Олимпийский" в Москве и завершится 22 октября. Общий призовой фонд турнира составляет $1,6 млн.