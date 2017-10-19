Джумхур и Санчич вышли в полуфинал турнира "ВТБ Кубок Кремля" в парном разряде

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МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Босниец Дамир Джумхур и хорват Антонио Санчич обыграли белорусского теннисиста Андрея Василевского и чилийца Ханса Подлипника-Кастильо и вышли в полуфинал московского турнира "ВТБ Кубок Кремля" в парном разряде.
Встреча завершилась со счетом 6:4, 7:6 (7:4). Встреча продолжалась 1 час 21 минуту. Василевский и Подлипник- Кастильо были "посеяны" на турнире под вторым номером.
В полуфинале боснийско-хорватская пара встретится с россиянами Андреем Кузнецовым и Евгением Донским.
"ВТБ Кубок Кремля" 2017 года проходит на кортах спорткомплекса "Олимпийский" в Москве и завершится 22 октября. Общий призовой фонд турнира составляет $1,6 млн.