Российский теннисист Медведев вышел в полуфинал "ВТБ Кубка Кремля"

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Россиянин Даниил Медведев обыграл испанца Пабло Карреньо-Бусту и вышел в полуфинал теннисного турнира "ВТБ Кубок Кремля". Турнир проходит в Москве.

Медведев обыграл испанца, "посеянного" под первым номером, со счетом 6:4, 6:3. Матч продолжался 1 час 10 минут.

В полуфинале 21-летний россиянин сыграет с боснийцем Мирзой Башичем.

"ВТБ Кубок Кремля" 2017 года проходит на кортах спорткомплекса "Олимпийский" в Москве и завершится 22 октября. Общий призовой фонд турнира составляет $1,6 млн.