Алонсо продлил контракт с командой "Формулы-1" "Макларен"

ТАСС, 19 октября. Испанский гонщик Фернандо Алонсо подписал новый контракт с командой чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" "Макларен". Об этом сообщает пресс-служба команды.

"Макларен" всегда был тем местом, где я хотел остаться, - сказал 36-летний Алонсо. - Я действительно чувствую себя здесь как дома".

Испанский пилот выступает за "Макларен" с 2015 года. В нынешнем сезоне Алонсо занимает 16-е место в зачете гонщиков с 10 очками.

Испанец является двукратным чемпионом "Формулы-1" (2005, 2006) в составе "Рено".