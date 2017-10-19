Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 20.10:
$ 57.57
€ 67.93
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Алонсо продлил контракт с командой "Формулы-1" "Макларен"

Спорт
19 октября, 18:41 дата обновления: 19 октября, 18:54 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, октября. /ТАСС

Гонщик заявил, что чувствует себя в команде, как дома

Поделиться
Материал из 1 страницы
Фернандо Алонсо

Фернандо Алонсо

© Eugene Hoshiko/AP

ТАСС, 19 октября. Испанский гонщик Фернандо Алонсо подписал новый контракт с командой чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" "Макларен". Об этом сообщает пресс-служба команды.

"Макларен" всегда был тем местом, где я хотел остаться, - сказал 36-летний Алонсо. - Я действительно чувствую себя здесь как дома".

Испанский пилот выступает за "Макларен" с 2015 года. В нынешнем сезоне Алонсо занимает 16-е место в зачете гонщиков с 10 очками.

Испанец является двукратным чемпионом "Формулы-1" (2005, 2006) в составе "Рено".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Формула-1
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Путин раскритиковал экс-главу МИД РФ Козырева
2
В Госдуме заявили, что у России есть потенциал, чтобы кормить 1,3 млрд человек
3
"Газпром" изучает возможности защиты своих прав за наложенный Украиной штраф в $6,7 млрд
4
СК РФ подтвердил возбуждение дела о хищении денег у Этуша
5
Путин: ЕГЭ ограничивает творчество
6
Путин считает чрезмерное доверие Западу главной ошибкой РФ последних лет
7
Рогозин предлагает запретить госзакупки импортного ПО без раскрытия исходных кодов
Темы дня
Новости партнеров
Реклама