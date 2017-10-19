Алонсо продлил контракт с командой "Формулы-1" "Макларен"

Биатлонистка Васнецова включена в резервный состав сборной России вместо СлепцовойСпорт 19 октября, 20:13
Путин считает чрезмерное доверие Западу главной ошибкой РФ последних летПолитика 19 октября, 19:56
Лалович: олимпийский дух на ВФМС стал важнейшим наследием Игр-2014Спорт 19 октября, 19:52
СК РФ подтвердил возбуждение дела о хищении денег у ЭтушаПроисшествия 19 октября, 19:48
Эксперты на ВФМС рассказали, какими навыками должен обладать специалист будущегоОбщество 19 октября, 19:47
Глава ЦРУ: приписываемое РФ вмешательство не повлияло на исход выборов в СШАМеждународная панорама 19 октября, 19:43
Российский боец Салихов подписал контракт с UFCСпорт 19 октября, 19:34
Путин: ЕГЭ ограничивает творчествоОбщество 19 октября, 19:32
Бывший футболист "Спартака" Эменике ограблен в ГрецииСпорт 19 октября, 19:29
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТАСС, 19 октября. Испанский гонщик Фернандо Алонсо подписал новый контракт с командой чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" "Макларен". Об этом сообщает пресс-служба команды.
"Макларен" всегда был тем местом, где я хотел остаться, - сказал 36-летний Алонсо. - Я действительно чувствую себя здесь как дома".
Испанский пилот выступает за "Макларен" с 2015 года. В нынешнем сезоне Алонсо занимает 16-е место в зачете гонщиков с 10 очками.
Испанец является двукратным чемпионом "Формулы-1" (2005, 2006) в составе "Рено".