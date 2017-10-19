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Памятник Валерию Харламову установят на Аллее славы в "Лужниках"

Спорт
19 октября, 19:28 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, октября. /ТАСС

Около скульптуры возведут павильон, где можно будет увидеть предметы экипировки хоккеиста из фондов музея спорта "Лужников"

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Валерий Харламов

Валерий Харламов

© Вячеслав Ундасин/ТАСС

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Памятник прославленному советскому хоккеисту Валерию Харламову откроют 25 октября на Аллее славы спорткомплекса "Лужники"; монумент по проекту архитектора Сергея Шарова создал народный художник РФ, скульптор Александр Рукавишников. Сообщение об этом со ссылкой на московский департамент спорта и туризма размещено на сайте мэрии Москвы.

"На церемонии открытия соберутся члены семьи Валерия Харламова, представители Министерства спорта, Федерации хоккея России, а также заслуженный мастер спорта СССР, заслуженный тренер РСФСР, двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов", - говорится в сообщении.

Около скульптуры возведут павильон, где можно будет увидеть предметы экипировки хоккеиста из фондов музея спорта "Лужников".

На территории спорткомплекса также расположены памятники одному из основателей футбольного клуба "Спартак" Николаю Старостину, футболистам Эдуарду Стрельцову и Льву Яшину, председателю президиума Федерации фигурного катания на коньках СССР Анне Синилкиной.

Харламов известен по выступлениям за хоккейный клуб ЦСКА, в котором играл с 1967 по 1981 годы и в составе которого пять раз выигрывал Кубок СССР и 11 раз становился обладателем Кубка европейских чемпионов. В составе сборной СССР (1968-1981) хоккеист дважды становился победителем Олимпийских игр (1972, 1976) и восемь раз - чемпионом мира. Спортсмен погиб в автокатастрофе в 1981 году.

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