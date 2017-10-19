Россиянка Вихлянцева впервые в карьере вышла в полуфинал "ВТБ Кубка Кремля"

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Российская теннисистка Наталья Вихлянцева пробилась в полуфинал турнира "ВТБ Кубок Кремля", победив француженку Ализе Корне. Соревнования проходят в Москве.

20-летняя россиянка выиграла у соперницы в 1/4 финала со счетом 4:6, 7:5, 6:3. Матч продолжался 3 часа 2 минуты.

В полуфинале Вихлянцева встретится с немкой Юлией Гергес.

"ВТБ Кубок Кремля" 2017 года проходит на кортах спорткомплекса "Олимпийский" в Москве и завершится 22 октября. Общий призовой фонд турнира составляет $1,6 млн.