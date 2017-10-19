Тренер: "Русенборг" помог футболисту "Зенита" Ригони забить два гола из трех

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 октября. /ТАСС/. Футболисты "Русенборга" помогли полузащитнику "Зениту" Эмилиано Ригони забить два гола из трех в матче команд в Лиге Европы. Об этом сказал на пресс-конференции главный тренер норвежской команды Коре Ингебритсен.
"Зенит" в четверг дома обыграл "Русенборг" со счетом 3:1 в матче третьего тура группового этапа Лиги Европы.
"Проиграли, наверное, из-за того, что рано пропустили гол: после такого всегда сложно влиться в игру. А после второго гола стало еще сложнее, - поделился впечатлениями Ингебритсен". "Мы играли так, как запланировали, игрокам удалось выполнить установку - у нас было много моментов", - в то же время отметил он.
"Ригони - хороший игрок, но мы сами помогли ему забить в двух моментах", - считает специалист.
В турнирной таблице "Зенит" лидирует, набрав девять очков из девяти возможных, второе место занимает "Реал Сосьедад" (6), третье - "Русенборг" (3), четвертое - "Вардар" (0). В следующем туре пройдут матчи "Русенборг" - "Зенит" и "Реал Сосьедад" - "Вардар". Обе встречи состоятся 2 ноября.