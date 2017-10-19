Епанчинцев: появление менеджера ХК "Спартак" на скамейке запасных было решением тренеров

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Присутствие генерального менеджера "Спартака" Алексея Жамнова на скамейке запасных во время матча чемпионата Континентальной хоккейной лиги с "Авангардом" было решением тренерского штаба команды. Об этом на пресс-конференции сообщил главный тренер клуба Вадим Епанчинцев.

Хоккеисты "Спартака" в четверг одержали дома победу над "Авангардом" со счетом 3:2, проигрывая после первого периода - 0:2. Жамнов находился весь матч рядом с тренерами.

"Его появление было нашим тренерским решением", - сказал Епанчинцев.

"Самое главное, в перерыве при счете 0:2 надо было поверить в себя. Мы создавали моменты, была скованность, но по движению претензий не было, а первый гол [забитый Игорем Мирновым] раскрепостил команду. В третьем периоде была равная игра, соперник не забил, потом мы получили численное преимущество и забили. Отступать нам сейчас некуда", - добавил Епанчинцев.

В следующем матче "Спартак" 21 октября дома сыграет с "Югрой".