Теннисист Бублик вышел в четвертьфинал турнира "ВТБ Кубок Кремля"

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ТАСС, 19 октября. Представитель Казахстана Александр Бублик одержал победу над испанцем Альбертом Рамосом в матче 1/8 финала теннисного турнира "ВТБ Кубок Кремля". Соревнования проходят в Москве.
Матч завершился со счетом 4:6, 7:5, 6:2 в пользу 20-летнего Бублика. Встреча продолжалась 1 час 53 минуты.
В четвертьфинале Бублик встретится с литовцем Ричардасом Беранкисом.
"ВТБ Кубок Кремля" 2017 года проходит на кортах спорткомплекса "Олимпийский" в Москве и завершится 22 октября. Общий призовой фонд турнира составляет $1,6 млн.