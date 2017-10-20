"Зенит" и "Локомотив" увеличили отрыв России от Португалии в рейтинге УЕФА

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Россия не сократила отставание от Франции, но увеличила отрыв от Португалии в таблице коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) по итогам матчей третьего тура группового этапа Лиги Европы, которые состоялись в четверг.

"Зенит" в Санкт-Петербурге победил норвежский "Русенборг" (3:1), а "Локомотив" на выезде сыграл вничью с молдавским "Шерифом" (1:1). Что касается французских клубов, то "Ницца" дома потерпела поражение от итальянского "Лацио" (1:3), "Лион" в гостях обыграл английский "Эвертон" (2:1), а "Марсель" в родных стенах одолел португальскую "Виторию Гимарайнш" (2:1). Другой португальский клуб "Брага" на своем поле уступил болгарскому "Лудогорцу" (0:2).

Суммарный коэффициент России теперь составляет 47,382 балла (учитываются результаты последних пяти сезонов, включая текущий), Франции - 50,248, а Португалии - 42,248. Лидирует в таблице Испания, далее следуют Англия, Италия и Германия.

По итогам текущего сезона определится, какое представительство в еврокубках будет у стран в сезоне-2019/20. Франция в таблице коэффициентов УЕФА идет на пятом месте, Россия - на шестом. Данные позиции в рейтинге имеют одинаковые привилегии, странам, находящимся на них, дается право заявить по три клуба в Лигу чемпионов и Лигу Европы. Стране, которая идет на седьмом месте (сейчас это Португалия), в Лигу чемпионов можно будет делегировать две команды, а в Лигу Европы - три.

В сезоне-2018/19 Россию в еврокубках представят шесть команд: три в Лиге чемпионов и столько же - в Лиге Европы. В еврокубки текущего сезона попали пять российских клубов - "Спартак" и ЦСКА в Лигу чемпионов, "Зенит", "Локомотив" и "Краснодар" - в Лигу Европы, однако краснодарская команда уже выбыла из турнира, в августе уступив в заключительном квалификационном раунде сербской "Црвене Звезде".

В четвертом туре группового этапа Лиги чемпионов ЦСКА 31 октября на выезде сыграет со швейцарским "Базелем", а "Спартак" 1 ноября в гостях сразится с испанской "Севильей". В четвертом туре группового турнира Лиги Европы 2 ноября "Зенит" наведается в Тронхейм к "Русенборгу", а "Локомотив" в Москве встретится с "Шерифом".

Как вычисляются коэффициенты

За победу в матче квалификационных раундов еврокубков дается одно очко, за ничью - 0,5. За победу в игре основного раунда - два очка, за ничью - одно. За выход команды в групповую стадию Лиги чемпионов стране начисляется четыре очка, за попадание в 1/8 финала - пять. За выход клуба в 1/4 финала, 1/2 финала, финал Лиги чемпионов или Лиги Европы начисляется по одному очку.

В расчет берутся только сыгранные матчи, то есть технические поражения не учитываются. Встречи, завершившиеся серией послематчевых пенальти, при подсчете коэффициента считаются в соответствии с тем результатом, который зафиксирован в основное и дополнительное время.

Сезонный коэффициент страны в таблице УЕФА определяется путем сложения очков, набранных ее клубами в Лиге чемпионов и Лиге Европы, и деления данной суммы на количество команд, которые участвовали в этих турнирах. Общий же рейтинг страны - это сумма ее коэффициентов за последние пять сезонов.