Медведева и Ханю выступят на первом этапе Гран-при по фигурному катанию в Москве

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Стартовый этап серии Гран-при по фигурному катанию стартует в пятницу в российской столице. В турнире примут участие фавориты в женском и мужском катании - Елена Медведева и олимпийский чемпион Юдзуру Ханю из Японии, хотя большинство лидеров мирового фигурного катания начнут выступление в Гран-при на более поздних этапах.

Серия Гран-при в нынешнем сезоне вновь будет состоять из шести предварительных этапов и финала. На сей раз московский турнир открывает программу, а турнир "Скейт Америка" в Лейк-Плэсиде в конце ноября определит всех участников финала, запланированного на 7-10 декабря в Нагое (Япония). После московского этапа пройдут турниры в канадской Реджайне (27-29 октября), Пекине (3-5 ноября), японской Осаке (10-12 ноября), французском Гренобле (17-19 ноября) и Лейк-Плэсиде (24-26 ноября).

В серии Гран-при принимают участие все сильнейшие фигуристы планеты. В финале выступят по шесть мужчин и женщин, а также шесть спортивных пар и танцевальных дуэтов.

На московском этапе Гран-при в составе российской сборной выступит максимальное количество участников. В одиночном катании заявлены Дмитрий Алиев, Михаил Коляда, Андрей Лазукин, а также Евгения Медведева, Елена Радионова и 15-летняя Валерия Михайлова. В соревнованиях спортивных пар выступят Ксения Столбова и Федор Климов, Евгения Тарасова и Владимир Морозов, а также Кристина Астахова и Алексей Рогонов. Среди танцевальных дуэтов за победу поборются Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев, Александра Степанова и Иван Букин, Бетина Попова и Сергей Мозгов.

Медали могут быть во всех видах

В каждом виде программы хозяева будут претендовать на медали. В мужском катании лучшие шансы из россиян имеет бронзовый призер чемпионата Европы Коляда. Главным фаворитом является олимпийский чемпион Ханю, который в прошлом сезоне победил также на чемпионате мира и финале Гран-при во французском Марселе. Основные конкуренты Ханю - серебряный призер прошлогоднего финала Гран-при американец Натан Чен и олимпийский призер Денис Тен из Казахстана.

В женском турнире главные фавориты - лучшая фигуристка мира двух последних сезонов Медведева и Радионова, которая является бронзовым призером чемпионата мира 2015 года. Среди конкуренток россиянок - бронзовый призер Игр в Сочи и чемпионка мира-2012 итальянка Каролина Костнер, которая в прошлом сезоне возобновила карьеру и стала бронзовым призером чемпионата Европы.

В парном катании особый интерес будет прикован к олимпийским чемпионам Сочи в командном турнире Столбовой и Климову, которые из-за травмы партнерши пропустили большую часть прошлого сезона, на чемпионате мира не сумев подняться выше пятого места. Их главные конкуренты - Тарасова и Морозов, которые в январе стали чемпионами Европы, а также победили в финале Гран-при прошлого сезона.

Среди танцевальных дуэтов конкуренция в Москве будет более высокой. За призовые места будут бороться олимпийские чемпионы Сочи в командном турнире Боброва и Соловьев, а также бронзовые призеры чемпионата Европы 2015 года Степанова и Букин. Главные фавориты - многократные призеры чемпионатов мира Майя и Алекс Шибутани из США.

Фигурное катание - в "Мегаспорте"

Московский этап Гран-при пройдет в течение трех дней на арене "Мегаспорт". Соревнования станут тестовыми перед предстоящим в январе в Москве чемпионатом Европы по фигурному катанию. По словам организаторов, на арене установлен новый свет, что улучшит качество телекартинки, кроме того, подготовлен новый массив льда.

В составе российской сборной в серии Гран-при также выступят Сергей Воронов, Максим Ковтун, Александр Петров и Александр Самарин (мужское катание), Алина Загитова, Алена Леонова, Анна Погорилая, Мария Сотскова, Елизавета Туктамышева, Полина Цурская (женское катание), Наталья Забияко и Александр Энберт (спортивные пары), Алла Лобода и Павел Дрозд, Виктория Синицина и Никита Кацалапов, Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро (танцевальные дуэты).

Первая серия Гран-при по фигурному катанию прошла в сезоне-1995/96. Коммерческие соревнования быстро приобрели популярность, по статусу уступая лишь олимпийскому турниру фигуристов и чемпионатам мира.

Российские спортсмены уверенно лидируют по количеству медалей в финалах Гран-при, год назад в Марселе победив в двух видах программы, равных не оказалось Медведевой и спортивной паре Тарасова и Морозов. В мужском катании в 2016 году четвертый раз подряд победил Ханю, среди танцевальных дуэтов первое место у канадцев Тессы Вирту и Скотта Моира.