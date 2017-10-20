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Две шайбы Сергачева принесли "Тампе" победу над "Коламбусом" в матче НХЛ

Спорт
20 октября, 4:52 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, октября. /ТАСС

Клуб "Тампа-Бэй" победил со счетом 2:0, лучшим игроком матча был признан российский голкипер "Тампы" Андрей Василевский, отразивший все 43 броска по воротам

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Михаил Сергачев

Михаил Сергачев

© AP Photo/Paul Vernon

ТАСС, 20 октября. Клуб "Тампа-Бэй" обыграл "Коламбус" со счетом 2:0 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), 19-летний российский защитник "Тампы" Михаил Сергачев забросил первые шайбы в НХЛ, отметившись дублем.

Россиянин отличился на 18-й и 36-й минутах матча, в моменте с первой заброшенной шайбой голевые передачи ему отдали российские форварды Никита Кучеров и Владислав Наместников. Кучеров также записал на свой счет результативную передачу в моменте со второй заброшенной шайбой.

Первый гол Сергачева

Сергачев провел на льду 12 минут 49 секунд и нанес три броска, два из которых стали голевыми. Защитник впервые в НХЛ отметился заброшенной шайбой, оформив дубль. Всего на его счету теперь 6 очков (2 шайбы + 4 передачи) за 12 матчей в регулярных чемпионатах НХЛ в карьере. Российский форвард "Тампы" Владислав Наместников отметился результативной передачей за 17 минут 38 секунд на площадке.

Кучеров впервые в сезоне-2017/18 не смог отметиться заброшенной шайбой, однако отдал две голевые передачи и продлил собственную результативную серию с набранными очками. Ранее в семи матчах со старта регулярного чемпионата он забил восемь голов. Всего на его счету теперь 14 очков (8 шайб + 6 передач) в восьми играх. Кучеров сыграл в матче 18 с половиной минут, успев нанести один бросок и заблокировать один бросок хоккеистов "Коламбуса".

Второй гол

Российский нападающий "Коламбуса" Артемий Панарин не смог отличиться результативными действиями, сыграв в матче 23 минуты 15 секунд. На его счету шесть бросков и показатель полезности "-1". Голкипер "Коламбуса" Сергей Бобровский отразил 19 из 21 броска по воротам. Российский вратарь "Тампы" Андрей Василевский отразил все 43 броска хоккеистов "Коламбуса" и был признан первой звездой встречи, второй звездой стал Сергачев, третьей - Кучеров. Василевский впервые в текущем сезоне отстоял "на ноль".

"Тампа" набрала 13 очков после восьми игр и поднялась на первое место в турнирной таблице Восточной конференции. "Коламбус" идет на четвертой строчке, набрав 10 очков в семи встречах. В следующем матче в ночь на воскресенье "Тампа-Бэй" дома сыграет против "Питтсбурга", "Коламбус" также на своей площадке встретится с "Лос-Анджелесом".

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