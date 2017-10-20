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"Оклахома" обыграла "Нью-Йорк" в матче НБА, Уэстбрук оформил первый трипл-дабл в сезоне

Спорт
20 октября, 6:04 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, октября. /ТАСС

Встреча завершилась со счетом 105:84, Рассел Уэстбрук набрал 21 очко, сделал 10 подборов и отдал 16 результативных передач

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Расселл Уэстбрук

Расселл Уэстбрук

© EPA/LARRY W. SMITH

ТАСС, 20 октября. "Оклахома" нанесла крупное поражение "Нью-Йорку" со счетом 105:84 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), лидер хозяев Расселл Уэстбрук оформил первый трипл-дабл в стартовой игре сезона.

Самым результативным игроком встречи стал латвийский форвард "Нью-Йорка" Кристапс Порзингис, набравший 31 очко. Разыгрывающий защитник хозяев Расселл Уэстбрук оформил первый трипл-дабл в сезоне из 21 очка, 10 подборов и 16 передач. Кармело Энтони, ранее выступавший в составе "Нью-Йорка", набрал 22 очка в матче против бывшей команды.

В прошлом сезоне Уэстбрук оформил 42 трипл-дабла и побил рекорд Оскара Робертсона по их количеству за один регулярный чемпионат. В регулярном чемпионате НБА-2016/17 Уэстбрук в 81 матче в среднем набирал 31,6 очка, делал 10,7 подбора и 10,4 передачи.

В следующем матче 22 октября "Оклахома" на выезде сыграет против "Юты", "Нью-Йорк" на своем паркете встретится с "Детройтом".

В параллельной встрече "Торонто" дома обыграл "Чикаго" со счетом 117:101 благодаря дабл-даблу литовского центрового Йонаса Валанчюнаса, который набрал 23 очка и сделал 15 подборов.

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