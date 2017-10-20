"Аризона" проиграла "Далласу", потерпев седьмое поражение подряд в НХЛ

ТАСС, 20 октября. "Аризона" со счетом 4:5 проиграла "Далласу" в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), это поражение стало для "Аризоны" седьмым подряд со старта сезона-2017/18.

В составе победителей дубль оформил Тайлер Сегин (49-я, 58-я минуты), также шайбы забросили Джейми Бенн (7), Радек Факса (8), Стивен Джонс (44). У проигравших две шайбы на счету Дерека Степана (6, 23) и Клэйтона Келлера (47, 60).

Российский нападающий "Далласа" Александр Радулов провел на льду 16 минут 47 секунд. Радулов не отметился результативными действиями, но закончил встречу с показателем полезности "+3".

"Аризона" проиграла седьмой матч из семи с начала сезона. Команда набрала одно очко и занимает последнее 15-е место в таблице Западной конференции. "Даллас" с восемью очками расположился на шестой позиции. В следующем матче "Аризона" на своем льду примет "Чикаго", "Даллас" дома сыграет с "Каролиной". Обе встречи пройдут в ночь на воскресенье.

В другом матче дня "Каролина" обыграла "Калгари" на выезде со счетом 2:1. 45-летний чешский нападающий Яромир Ягр, подписавший с "Калгари" однолетний контракт перед началом сезона, провел на льду 14 минут 57 секунд и отметился результативной передачей. Эта голевая передача стала второй для Ягра в текущем сезоне.