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Бывший игрок ЦСКА Теодосич набрал шесть очков в дебютном матче в НБА

Спорт
20 октября, 8:40 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, октября. /ТАСС

Серб Милош Теодосич дебютировал в "Клипперс" с победы над "Лейкерс"

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Милош Теодосич

Милош Теодосич

© EPA-EFE/MIKE NELSON

ТАСС, 20 октября. "Лос-Анджелес Клипперс" со счетом 108:92 одержал победу над "Лос-Анджелес Лейкерс" в выездном матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Самым результативным игроком встречи стал американский форвард "Клипперс" Блейк Гриффин, набравший 29 очков и сделавший 12 подборов. Также в активе Гриффина три результативные передачи и два перехвата.

Серб Милош Теодосич, который выступал за московский ЦСКА с 2011 по 2017 год, а летом подписал контракт с "Клипперс", провел свой дебютный матч в лиге. 30-летний серб провел 21 минуту на площадке, набрал шесть очков, отдал шесть передач, сделал один подбор и один блокшот.

В следующем матче в ночь на воскресенье "Клипперс" на своей площадке примет "Финикс". "Лейкерс" днем ранее сыграет с "Финиксом" на выезде.

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