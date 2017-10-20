Футболист Роббен еще не вел с "Баварией" переговоры о продлении контракта

ТАСС, 20 октября. Голландский полузащитник "Баварии" Арьен Роббен еще не контактировал ни с кем из немецкого футбольного клуба по вопросу продления контракта, срок которого истекает в конце сезона. Слова игрока приводит "Газета.Ru" со ссылкой на портал Goal.com.

"Я спокоен. Я еще ни с кем не обсуждал продление контракта, в этом нет спешки. Чувствую себя хорошо и сконцентрирован только на футболе", - отметил Роббен.

Ранее 33-летний полузащитник объявил о завершении карьеры в сборной Нидерландов. Голландцы не попали на чемпионат мира по футболу, который пройдет в 2018 году в России, заняв третье место в группе в квалификационном турнире.

Роббен провел за "Баварию" 11 матчей в текущем сезоне, забив два мяча и отдав три голевые передачи.